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الرئيس عباس يعزي نظيره المصري والبابا الأنبا تواضروس الثاني بضحايا حريق الكنيسة

الأحد 14 أغسطس 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي نظيره المصري والبابا الأنبا تواضروس الثاني بضحايا حريق الكنيسة



رام الله/سما/

 عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بضحايا الحريق الهائل الذي شب في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء من أبناء شعب مصر الشقيق.

وقال الرئيس في برقية التعزية "نشارككم الحزن بهذا المصاب الأليم، ونتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا، بأسمى عبارات التعازي القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، سائلا المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم وشعبكم وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء".

وعزى الرئيس، أيضا، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا الأنبا تواضروس الثاني، بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.

 وأعرب الرئيس في برقية التعزية، عن تضامنه وتعاطفه للبابا ولعائلات الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على الضحايا بالرحمة، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وعلى أهلهم وذويهم والشعب المصري بالسكينة والطمأنينة.

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