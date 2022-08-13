لابيد يزعم: العملية الأخيرة في غزة حققت كافة الأهداف واستعادت قوة الردع

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة “حققت كافة الأهداف واستعادت قوة الردع”، وفق تعبيره.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: “سيُطرح على الحكومة اليوم ملخص المعركة في غزة… حيث تم تحقيق كافة الأهداف، وتمت استعادة قوة الردع، وإزالة التهديد عن سكان جنوب البلاد. وتم توجيه ضربة قوية لتنظيم الجهاد الإسلامي، بقتل أبرز قادته”.

وقال إن الحكومة تجهز حزمة مساعدات وتعويضات لسكان منطقة غلاف غزة.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الأخير على غزة، الذي استمر من 5 إلى 7 آب/ أغسطس، 49 شهيدا، بينهم 16 طفلا وأربع سيدات.