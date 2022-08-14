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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

الأحد 14 أغسطس 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وقالت الوزارة: إن "السفر سيكون للحافلة الأولى حتى الرقم (280) كشف المسافرين الجديد رقم (2022/30)، بالإضافة للحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31)".

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وشددت على التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وتابعت الوزارة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"، بالإضافة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، كما ويجب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 
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