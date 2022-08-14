تصرف غريب لمبابي بعد تأخر زميله في منحه الكرة وتمريرها لميسي (فيديو)

قام مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، بتصرف غريب خلال مواجهة فريقه لنظيره مونبلييه، أمس السبت، لحساب المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخلال إحدى الهجمات المرتدة لسان جيرمان، انطلق الوافد الجديد على الفريق، البرتغالي فيتينيا بالكرة من الخلف، وكان لديه خيار التمرير إلى مبابي على الجهة اليسرى، أو للأرجنتيني ليونيل ميسي على الجهة اليمنى.

واختار البرتغالي الاحتفاظ بالكرة حتى تجاوزه منتصف الملعب ليمرر بعدها لميسي.

وانتهت هذه الهجمة بوصول الكرة للمغربي أشرف حكيمي الذي سددها بعيدا عن المرمى.

ورصدت الكاميرات ردة فعل مبابي بعدما تأخر زميله فيتينيا في منحه الكرة وتمريرها في الجهة الأخرى التي كان يتواجد فيها ميسي، حيث توقف المهاجم الفرنسي فجأة عن الركض وبدا غاضبا ويشيح بيده لعدم رضاه عما قام به زميله.

وانتهت المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2، ونجح مبابي في تسجيل هدف واحد من الخماسية.

المصدر: ديلي ميل