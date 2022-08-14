عرنكي: للجاليات الفلسطينية دور طليعي في دعم قضيتنا

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، إن على جالياتنا في مختلف بلدان العالم الاستمرار في دورها الوطني الطليعي في دعم القضية الفلسطينية في مختلف الدول، وتفعيل دورها بما يخدم المشروع الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

جاء ذلك خلال لقاء عرنكي مع مسؤولي وممثلي الجاليات الفلسطينية في الوطن العربي عبر منصة زووم، في إطار تحركات الدائرة المتواصلة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجاليات والمؤسسات والاطر الفلسطينية في مختلف دول العالم، بمشاركة نخبة من رجال الاعمال الفلسطينيين ونشطاء الجاليات.

وأشاد عرنكي بالجهود المبذولة من قبل الجاليات وحراكها الهام للابقاء على شعلة القضية الفلسطينية متقدمة في نفوس وعقول الشعوب العربية، مبينا ضرورة استنهاض جالياتنا الفلسطينية وتوحيد جهودها وتحركاتها دفاعا عن الحقوق الوطنية الثابتة بالعودة وتقرير المصير وتجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وأضاف، أن عملنا مع الجاليات الفلسطينية في الشتات يستند الى جملة من التقاليد والقيم الوطنية العريقة في التكافل والتعاون بما يحمي ابناء الجالية، موضحا أن العلاقة مع الجاليات قائمة على الحقوق والواجبات المتبادلة الى جانب دورها المألوف في دعم فلسطين.

وطالب عرنكي بضرورة استمرار الجاليات في حراكها وتواصلها مع الاحزاب والجمعيات الاهلية والبرلمانيين للحفاظ على العلاقة الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في ظل التحولات الاقليمة والدولية الحاصلة، مؤكدا ضرورة التواصل الدائم والتنسيق للنهوض بأوضاع الجاليات وتوحيد اطرها ومؤسساتها، وإبراز الدور الهام الذي تقوم به خدمة للقضية الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء، استعراض أوضاع الجاليات الفلسطينية في الدول العربية وتطلعات أبنائها وهمومهم، والجهود المبذولة في تعزيز ارتباطهم بوطنهم، إضافة إلى بحث سبل توثيق وتعزيز العلاقة بين أطر ومؤسسات الجالية مع الدائرة بما يخدم القضية الفلسطينية وأبناء الجالية وتلبية مطالبهم وطموحاتهم.