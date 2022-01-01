  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: "الزراعة" تطلق برنامج مشاريع للخريجين

الأحد 14 أغسطس 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: "الزراعة" تطلق برنامج مشاريع للخريجين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إطلاق برنامج مشاريع ريادية لتمكين الشباب الخريجين، بمبلغ 3.9 مليون شيقل على مدار عامين، بتمويل حكومي.

ويستهدف البرنامج العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين، والنساء، والرياديين، والجمعيات التعاونية والزراعية.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري، خلال اجتماع مع ممثلين منظمات أهلية ومجموعات شبابية تخلله الإعلان عن إطلاق المشروع، إنه يأتي في إطار الشراكة بين الوزارة والمنظمات الأهلية.

وأضاف، جاءت فكرة المشروع من إحدى المنظمات عبر نقاش مع مجموعة من الشباب، وتبنيناها بتخصيص تمويل ضمن موازنة 2022 بمقدار 3.9 مليون شيقل بشكل تجريبي، وفي حال نجاح هذه المبادرة سنزيد الأموال المخصصة لها في العام المقبل.

وأوضح "أن البرنامج سيغطي 40 مشروعا رياديا بسقف أعلى 100 ألف شيقل، على أن يتم اختيار المشاريع من بين المتقدمين عبر لجنة من الوزارة وجهات أخرى ذات علاقة، على أن ينفذ مشاريع بنحو 1.9 مليون شيقل خلال العام الحالي، ومليوني شيقل العام المقبل.

وقال: نهدف إلى أن يشكل المشروع إضافة نوعية لقطاع الزراعة، وتوجيه الخريجين لهذا القطاع.

ونتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل.

وتخلل الاجتماع عرض للمشروع: أهدافه، والنتائج المتوقعة، ومعايير الاستفادة منه، حيث يهدف إلى "إيجاد حلول وفرص للحد من البطالة والفقر لدى الشباب/ خصوصا الخريجين، وتمكينهم من العمل في القطاع الزراعي".

وتقوم فكرة المشروع على التجديد والتنوع، وسيدعم أفكارا ريادية تشكل في جوهرها حلولا لمشاكل في القطاع الزراعي، وتساهم في تحسين سلسلة القيمة، وتخفيض كلفة مدخلات الإنتاج.

#وزارة الزراعة
299172344_629176998470451_6541529312116516678_n-698384f1-d583-43a1-aba5-ede13f49af45

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

البطش يتحدث عن مكاسب الجهاد من المعركة الأخيرة ودور حماس والعلاقة مع إيران

صحيفة: وفد أمني مصري في تل أبيب وغزة قريباً لبحث هذه الملفات..

صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

مشعل ودحلان وكلمةٌ في أدب الخصام.. يا أبا الوليد: ليس من الحكمة نكأ الجراح!!

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الاحد

الأخبار الرئيسية

سعودية

مصادر للميادين تكشف عن شرط سعودي لحماس مقابل تسوية العلاقات معها

images

35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر

"أبو حسنة" : الأونروا تعاني من نقص مالي يصل إلى 100 مليون دولار

تقارير أمنية إسرائيلية: وضع السلطة سيئ وسيزداد سوءا و المعركة على خلافة ابومازن "قد بدأت عمليا"

اليوم : جلسة محاكمة للأسير عواودة وتحذير من موته فجأة

الاتصالات الفلسطينية