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تسبب في ذهول الحركة

مصادر للميادين تكشف عن شرط سعودي لحماس مقابل تسوية العلاقات معها

الأحد 14 أغسطس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر للميادين تكشف عن شرط سعودي لحماس مقابل تسوية العلاقات معها



غزة/ سما /

كشفت مصادر خاصة لقناة الميادين اليوم الأحد، عن الشرط الذي قدمته الحكومة السعودية، لحركة حماس في إطار عودة واستئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر "التي رفضت الإفصاح عن اسمها"، أن حماس كانت على تواصل دائم في إطار محاولاتها ومساعيها لإفراج الرياض عن أسراها المعتقلين في السجون السعودية.

وبينت أن السعودية كانت تشترط على حماس قطع علاقتها بطهران، ولكنها تخلت عن هذا الشرط في مقابل قبولها بشروط الرباعية الأممية.

وأشارت المصادر أن حماس ذُهِلت من الشرط السعودي الذي أرسلته السعودية عبر وسيط وازن يقيم في السعودية، بضرورة إتمام تسوية بين حماس والاحتلال، مؤكدةً على رفض حماس لهذه التسوية إن كان على هذه القاعدة

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