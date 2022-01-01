  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية تدعو المؤسسات المقدسية للوقوف إلى جانب مدارس القدس في رفضها للمنهاج الإسرائيلي

الأحد 14 أغسطس 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المؤسسات المقدسية الى القيام بأوسع حملة تضامن مع مدارس القدس والوقوف إلى جانبها في رفض تطبيق المنهاج الإسرائيلي الذي تسعى سلطات الاحتلال الى فرضه عن طريق القوة على مدارس المدينة.

 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن معركة رفض المنهاج الإسرائيلي هي معركة سياسية بامتياز تمس المجتمع المقدسي بأسره وهي مسؤولية يجب أن يضطلع بها الجميع كونها تشكل أداة لفرض السيطرة الإسرائيلية على جهاز التعليم وتسويق رواية زائفة تستهدف تزوير التاريخ واستلاب الوعي الوطني لدى الطلبة.

 

وأشادت الهيئة بموقف أولياء أمور الطلبة الرافض لفرض المنهاج الاسرائيلي والتأكيد على عدم التعاطي مع أي منهاج خارج مقررات وزارة التعليم الفلسطينية والقيام بخطوات تصعيدية قبل بدء العام الدراسي القادم لمواجهة تطبيق هذا المنهاج.

 

وطالبت الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية التحرك العاجل لدى المؤسسات الدولية لإحباط هذا المخطط وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمدارس المقدسية في معركتها في رفض المنهاج الإسرائيلي.

 

ودعت الهيئة منظمة اليونيسكو الى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوقف هذا الاستهداف للمنظومة التعليمية الفلسطينية، وما يشكله من انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر على سلطات الاحتلال التدخل في منهاج التعليم للشعوب الواقفة تحت الاحتلال العسكري.

#الإسلامية المسيحية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

البطش يتحدث عن مكاسب الجهاد من المعركة الأخيرة ودور حماس والعلاقة مع إيران

صحيفة: وفد أمني مصري في تل أبيب وغزة قريباً لبحث هذه الملفات..

صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

مشعل ودحلان وكلمةٌ في أدب الخصام.. يا أبا الوليد: ليس من الحكمة نكأ الجراح!!

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الاحد

الأخبار الرئيسية

سعودية

مصادر للميادين تكشف عن شرط سعودي لحماس مقابل تسوية العلاقات معها

images

35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر

"أبو حسنة" : الأونروا تعاني من نقص مالي يصل إلى 100 مليون دولار

تقارير أمنية إسرائيلية: وضع السلطة سيئ وسيزداد سوءا و المعركة على خلافة ابومازن "قد بدأت عمليا"

اليوم : جلسة محاكمة للأسير عواودة وتحذير من موته فجأة

الاتصالات الفلسطينية