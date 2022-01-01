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الاحتلال يستولي على وحدة للطاقة الشمسية في مسافر يطا

الأحد 14 أغسطس 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على وحدة للطاقة الشمسية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال استولت على وحدة للطاقة الشمسية في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، تعود للمواطن خالد النجار وتستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتمنع قوات الاحتلال المواطنين في تلك المناطق من البناء وانشاء شبكات للكهرباء ومياه الشرب، وتستهدف بالهدم والتدمير كل مقومات البنية التحتية التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان، ويهدف الاحتلال إلى الضغط على الاهالي واجبارهم على ترك بيوتهم واراضيهم لصالح توسعه الاستيطاني.

#مسافر يطا #الاحتلال

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