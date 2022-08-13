35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر

القاهرة / وكالات /

أكد مصدران أمنيان لرويترز، مقتل 35 شخصا، وإصابة 45 آخرين جراء حريق اشتعل الأحد، في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها نقلت 55 مصابا إلى المستشفيات، فيما وجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحادث، حيث جرى الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وحالات الوفاة.

وأشارت إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرة إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

الوزارة، قالت إنه جرى إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تغريدة عبر تويتر: "أتُابع من كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".