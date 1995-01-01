تحت المطر.. تفاعل على صورة لوالد أمير قطر "الأمير الوالد".. وشيخة قطرية تعلق

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي بات يُعرف باسم "الأمير الوالد" تحت المطر وسط تفاعل واسع.

وأعادت الأميرة القطرية، مريم آل ثاني نشر الصورة على حسابها المعرف بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة بتعليق: "حظ المطر اللي استصب فوق متنك.. اختاره الله في المكان المناسب".

ويذكر أن الشيخ حمد بن خليفة بات يعرف باسم "الأمير الوالد" بأعقاب إعلانه تسليم مقاليد الحكم لولي عهده (حينها) الشيخ تميم بن حمد سموه يوم 25 يونيو 2013.

وكان الشيخ حمد قد بويع في 31 مايو 1977 وليا للعهد وعُيّن وزيرا للدفاع، وفي 10 مايو 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عـن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قبل أن يتولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995.