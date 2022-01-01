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"أبو حسنة" : الأونروا تعاني من نقص مالي يصل إلى 100 مليون دولار

الأحد 14 أغسطس 2022 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبو حسنة" : الأونروا تعاني من نقص مالي يصل إلى 100 مليون دولار



غزة/ سما /

 قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة للمنظمة تعاني من نقص وصل إلى 100 مليون دولار.


وأوضح أبو حسنة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن هذا العجز ازداد بشكل أكبر في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حصار، وتبعات الانقسام، والحروب المتواصلة وهو ما يرفع نسب البطالة.

وبين أن الأونروا تتحمل أعباء كبرى في غزة، وتصرف ما يقارب من 38% من ميزانيتها في القطاع، خاصة وأن نسبة اللاجئين فيه يشكلون نحو 20%، وهو ما يزيد من هذه الأعباء. 

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