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"سامسونغ" تكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي

الأحد 14 أغسطس 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سامسونغ" تكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي



وكالات / سما /

كشفت شركة سامسونغ إلكترونيكس، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي وعمدت إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوى العام الماضي في محاولة لتعزيز ريادتها في سوق آخذة في التوسع‭‭ ‬‬لهذا النوع من الهواتف.

وحددت شركة صناعة الهواتف الذكية سعر الهاتف (غالاكسي زد فليب 4) عند 999.99 دولار، في حين يبدأ سعر الهاتف (غالاكسي زد فولد 4) المجهز بتقنية الجيل الخامس وشاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصة عند 1799.99 دولار في الولايات المتحدة، وهي نفس أسعار طرازي العام الماضي عند إطلاقهما.

وقال تي إم روه، رئيس قسم تجارب الهواتف المحمولة في سامسونغ: "لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مشروع ثوري إلى تشكيلة من الأجهزة الرائجة التي يتمتع باستخدامها الملايين حول العالم".

وسيتوفر الطرازان بالإضافة إلى أحدث سماعات الأذن من سامسونغ (برو غالاكسي بودز 2) اعتبارا من 26 أغسطس في دول معينة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أوروبية.

وتتوقع شركة "كاونتر بوينت" لأبحاث السوق أن ينمو عدد الهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم إلى 16 مليون هاتف هذا العام، أي1.2 بالمئة فقط من 1.36 مليار متوقعة من الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، لكن هذا العدد يشكل قفزة أيضا في عدد الهواتف القابلة للطي عالميا العام الماضي والبالغ عددها تسعة ملايين.

وقال المحللون إنه على الرغم من أن سوق الهواتف الذكية يتقلص هذا العام مع انخفاض إنفاق المستهلكين، يُرجح أن تكون الهواتف القابلة للطي أفضل حالا، مع زيادة اهتمام المستخدمين بما تتمتع بهمن خصائص متطورة وشاشات كبيرة.

واستحوذت سامسونغ على 62 بالمئة من حصة سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في النصف الأول من عام 2022، تليها شركة هواوي بنسبة 16 بالمئة وأوبو بثلاثة في المئة.

وتشير توقعات "كاونتر بوينت" إلى أن تستحوذ سامسونغ على حصة نسبتها 80 بالمئة في النصف الثاني بعد صدور الهاتفين الجديدين.

وتسعى سامسونغ لأن تتجاوز مبيعات الهواتف القابلة للطي مبيعات هاتفها الذكي الرائد السابق غالاكسي نوت في النصف الثاني من هذا العام، وفقما نقلت "رويترز".

#سامسونغ #هواتف #الطي

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