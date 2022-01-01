واتساب يطلق ميزة جديدة لحالة الاتصال بالإنترنت

وكالات / سما /

أطلق تطبيق "واتساب" ميزة جديدة، تتيح لك تحديد من بمقدوره رؤيتك متصلا بالإنترنت من خلال التطبيق.



وتعد الأداة واحدة من ثلاث ميزات خصوصية جديدة أعلن عنها مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta التي تملك واتساب.



وتم إطلاق أدوات الخصوصية الثلاث الجديدة كطبقات حماية إضافية عند المراسلة.



وقال زوكربيرغ: "تأتي ميزات الخصوصية الجديدة إلى واتساب: الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم بمن يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ومنع لقطات الشاشة من العرض بمجرد إرسال الرسائل.



ويتم طرح وضع التخفي لجميع المستخدمين هذا الشهر، وسيسمح لك باختيار من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت.



وأضاف القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، على ترك المجموعات بصمت هذا الشهر، دون الحاجة إلى إخطار الجميع.



وبدلا من ذلك، سيتم إعلام المسؤولين فقط عند مغادرة المجموعة. وأخيرا، يختبر واتساب إضافة حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة.