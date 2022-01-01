  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

واتساب يطلق ميزة جديدة لحالة الاتصال بالإنترنت

الأحد 14 أغسطس 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يطلق ميزة جديدة لحالة الاتصال بالإنترنت



وكالات / سما /

أطلق تطبيق "واتساب" ميزة جديدة، تتيح لك تحديد من بمقدوره رؤيتك متصلا بالإنترنت من خلال التطبيق.

وتعد الأداة واحدة من ثلاث ميزات خصوصية جديدة أعلن عنها مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta التي تملك واتساب.

وتم إطلاق أدوات الخصوصية الثلاث الجديدة كطبقات حماية إضافية عند المراسلة.

وقال زوكربيرغ: "تأتي ميزات الخصوصية الجديدة إلى واتساب: الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم بمن يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ومنع لقطات الشاشة من العرض بمجرد إرسال الرسائل.

ويتم طرح وضع التخفي لجميع المستخدمين هذا الشهر، وسيسمح لك باختيار من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت.

وأضاف القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، على ترك المجموعات بصمت هذا الشهر، دون الحاجة إلى إخطار الجميع.

وبدلا من ذلك، سيتم إعلام المسؤولين فقط عند مغادرة المجموعة. وأخيرا، يختبر واتساب إضافة حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة.

#واتساب #الإنترنت #ميزة #التطبيق

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

صحيفة: وفد أمني مصري في تل أبيب وغزة قريباً لبحث هذه الملفات..

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

مشعل ودحلان وكلمةٌ في أدب الخصام.. يا أبا الوليد: ليس من الحكمة نكأ الجراح!!

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الاحد

ميدل إيست آي: كواليس الساعات الأخيرة قبل الهجوم الإسرائيلي على غزة

توتر وإطلاق نار بين عناصر فتح في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

الأخبار الرئيسية

images

35 قتيلا و45 مصابا في حريق مروع بكنيسة في مصر

"أبو حسنة" : الأونروا تعاني من نقص مالي يصل إلى 100 مليون دولار

تقارير أمنية إسرائيلية: وضع السلطة سيئ وسيزداد سوءا و المعركة على خلافة ابومازن "قد بدأت عمليا"

اليوم : جلسة محاكمة للأسير عواودة وتحذير من موته فجأة

صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

الاتصالات الفلسطينية