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لاعب التايكواندو بهلول يتوج بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في قونية

الأحد 14 أغسطس 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب التايكواندو بهلول يتوج بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في قونية



القدس المحتلة / سما /

توج لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد بهلول، الجمعة، بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة في مدينة قونية التركية.

وحقق بهلول الميدالية الفضية عن جدارة واستحقاق، بعد أن تألق في النزالات التي خاضها ووصل إلى الدور النهائي بفئة وزنه تحت 74 كغم.

وفي الدور 16، تغلب بهلول على نظيره الإندونيسي بإيقاف النزال لعدم تكافؤ الأخير في المواجهة، وفي الربع النهائي فاز بهلول على منافسه الكازاخستاني.

وفي الدور نصف النهائي، انتصر بهلول على نظيره التركي، ليتأهل إلى النهائي ويكتفي بالفضية بعد خسارته أمام لاعب إيران.

وكان قد لعب اليوم أيضاً من المنتخب كل من إسلام البزار بوزن فوق 87 كغم، ودارين فرج فئة تحت 62 كغم، لكن الحظ لم يحالفهما بالفوز، لتنتهي بذلك مشاركة التايكواندو الفلسطينية في دورة قونية.

#اللاعب أحمد بهلول #أحمد بهلول #التايكواندو

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