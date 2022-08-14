إطلاق بطولة جديدة لـ(8) أندية من الممتازة في غزة

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة النخبة التي تشارك فيها أندية الدرجة الممتازة قبل انطلاق الموسم الجديد، بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وكشف هنية أن البطولة ستشارك فيها أول 8 أندية في ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي كما تم الإعلان العام الماضي.

وكان الصداقة قد توّج بلقب النسخة الأولى الموسم الماضي بعد فوزه على شباب رفح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب فلسطين.

وستكون الأندية الثمانية المشاركة في البطولة النسخة الحالية هي: شباب رفح، اتحاد الشجاعية، اتحاد خانيونس، خدمات رفح، اتحاد بيت حانون، غزة الرياضي، شباب خانيونس، الصداقة.