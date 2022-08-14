  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إطلاق بطولة جديدة لـ(8) أندية من الممتازة في غزة

الأحد 14 أغسطس 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق بطولة جديدة لـ(8) أندية من الممتازة في غزة



غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة النخبة التي تشارك فيها أندية الدرجة الممتازة قبل انطلاق الموسم الجديد، بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وكشف هنية أن البطولة ستشارك فيها أول 8 أندية في ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي كما تم الإعلان العام الماضي.

وكان الصداقة قد توّج بلقب النسخة الأولى الموسم الماضي بعد فوزه على شباب رفح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب فلسطين.

وستكون الأندية الثمانية المشاركة في البطولة النسخة الحالية هي: شباب رفح، اتحاد الشجاعية، اتحاد خانيونس، خدمات رفح، اتحاد بيت حانون، غزة الرياضي، شباب خانيونس، الصداقة.

#أندية #دوري الممتازة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

صحيفة: وفد أمني مصري في تل أبيب وغزة قريباً لبحث هذه الملفات..

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

مشعل ودحلان وكلمةٌ في أدب الخصام.. يا أبا الوليد: ليس من الحكمة نكأ الجراح!!

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الاحد

ميدل إيست آي: كواليس الساعات الأخيرة قبل الهجوم الإسرائيلي على غزة

توتر وإطلاق نار بين عناصر فتح في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

الأخبار الرئيسية

تقارير أمنية إسرائيلية: وضع السلطة سيئ وسيزداد سوءا و المعركة على خلافة ابومازن "قد بدأت عمليا"

اليوم : جلسة محاكمة للأسير عواودة وتحذير من موته فجأة

صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

photo_2022-08-14_01-24-28

عملية القدس: 10 رصاصات في 10 ثوان واستهداف 3 وجهات

الاتصالات الفلسطينية