لاعب فلسطيني جديد ينتقل للدوري المصري

القاهرة / سما /

واصل مجلس إدارة نادي سموحة، تدعيم صفوف فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد، وذلك بالتعاقد مع الفلسطيني الدولي محمد باسم رشيد، لاعب وسط نادي بيرسيب الإندونيسي.

وقالت مصادر صحفية أن اللاعب قد أتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، مع إدارة الموج الأزرق، حيث وقع على العقود منذ أيام قليلة.

كما تواجد اللاعب في مدرجات ستاد الإسكندرية، أمس الأربعاء مع الوافد الجديد أحمد حسين، الذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر من نادي الداخلية.

وحضر الثنائي مباراة سموحة أمام فريق فيوتشر في الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

يذكر أن سموحة قد أعلن أيضا الفترة الماضية، عن التعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر.