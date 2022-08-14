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أنشيلوتي يكشف عن موعد اعتزاله التدريب

الأحد 14 أغسطس 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يكشف عن موعد اعتزاله التدريب



وكالات / سما /

كشف مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، عن موعد اعتزاله بشكل نهائي، وذلك بعد أيام قليلة من قيادته الفريق الملكي للتتويج بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "Messaggero" الإيطالية قبل مباراة ريال مدريد وألميريا المقررة غدا الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إنه سينهي مسيرته التدريبية مع نهاية مشواره مع ريال مدريد.

وأضاف المدرب الإيطالي: "سيكون من الأكثر منطقية أن أنهي مسيرتي الكروية كمدرب بعد رحيلي عن هذا النادي (ريال مدريد)".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي، البالغ من العمر 63 عاما مع ريال مدريد في حزيران/ يونيو 2024، ما يعني أنه سيعتزل بعد عامين، ما لم يجدد عقده، أو يغير رأيه بتدريب ناد آخر.

ويرى أنشيلوتي أن ميلان وريال مدريد هما أكثر ناديين ارتبط بهما في مسيرته التدريبية، بقوله: "لو تحدثنا عن الألقاب فإن ميلان وريال مدريد هما أكثر فريقين ارتبطت بهما، جيل ريال مدريد الحالي هو الأعلى فنيا، فريق كبير بمجموعة من اللاعبين المتواضعين".

ويمتلك أنشيلوتي سجلا حافلا على مدار مسيرة تدريبية بدأت من 1995 مع فريق ريجينيا الإيطالي وحتى العام الحالي، قاد خلالها فرق بارما، ويوفنتوس، وميلان، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، ونابولي، وإيفرتون، قبل أن يعود لتدريب الريال في ولاية ثانية في الصيف الماضي.

ورشح المدرب الإيطالي والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، للفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2022.

ويعتبر أنشيلوتي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد الريال للفوز بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم المنصرم إضافة لتتويجه مع الفريق الملكي بكأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

ويعد أنشيلوتي أول مدرب يتوج بلقب السوبر الأوروبي أربع مرات بواقع لقبين مع ميلان ومثلهما مع الريال.

 كما أن أنشيلوتي هو أول مدرب في التاريخ يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، مرتان مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد، وهو المدرب الوحيد الذي حصد ألقاب الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا)، كما أنه فاز بكأس العالم للأندية مرتين، مع كل من ميلان وريال مدريد.

#أنشيلوتي #كارلو أنشيلوتي #التدريب

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