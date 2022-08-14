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مبابي يتجاهل أبرز نجوم العالم ويرشح 3 لاعبين للكرة الذهبية

الأحد 14 أغسطس 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يتجاهل أبرز نجوم العالم ويرشح 3 لاعبين للكرة الذهبية



وكالات / سما /

وضع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، نفسه ضمن قائمة الثلاثة الأوائل في سباق المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، هذا العام.

وقال مبابي، خلال حوار أجرته معه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "أرشح كريم بنزيما، ثم أنا وساديو ماني".

وأضاف: "لقد حقق بنزيما نجاحا باهرا، وقدم أفضل مواسم عمره.. بلغ 34 عاما، وفاز بلقب جديد لدوري الأبطال، وكان حاسما في الكثير من الأحيان".

وأتم ضاحكا "لو كنت كريم بنزيما، ولم أفز بالجائزة هذا العام، لتوقفت عن التفكير في الكرة الذهبية للأبد".

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت، أمس الجمعة، عن القائمة الأولية للمرشحين، والتي ضمت 4 لاعبين من فرنسا، هم: مبابي وكريستوفر نكونكو ومايك ماينان وكريم بنزيما.

في المقابل، خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، من قائمة المرشحين لأول مرة منذ 2005.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #الكرة الذهبية

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