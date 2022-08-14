برشلونة يستهل موسمه بالتعثر أمام رايو فاييكانو

وكالات / سما /

استهل برشلونة موسمه في الدوري الإسباني بالتعثر أمام ضيفه رايو فاييكانو، بالتعادل بدون أهداف، في لقاء جمع بين الفريقين، مساء أمس السبت في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بالجولة الأولى من الليجا.

النادي الكتالوني حاول مراراً وتكراراً الوصول لشباك رايو، لكن حارس مرماه كان دوماً في الموعد والمكان المناسبين، وحمى عرينه كما ينبغي طوال دقائق الشوط الأول، ورغم هز شباكه بهدف من توقيع روبرت ليفاندوفسكي، إلا أنه كان غير شرعياً وبقيت الأمور على حالها حتى نهاية الفترة الأولى.

وعقب الاستراحة، جدد برشلونة نواياه لتسجيل الهدف الأول، بعدما شعر بالخطر في الوقت المبدد من الفترة الأولى، بعد تصدي تير شتيجن لانفراد صريح، وعاد من جديد لتسجيل هدفاً أبيض عن طريق أنسو فاتي، قبل أن تتعقد الأمور على البارسا بطرد سيرجيو بوسكيتس في الوقت المبدد من الفترة الثانية.

وسجل رايو هدفاً في مرمى برشلونة بعد الطرد، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء كما بدأ، بلا أهداف، ويحصد كل فريق نقطة في نهاية المطاف.

ورفع برشلونة رصيده إلى نقطة وهو نفس حال رايو فاييكانو، علماً بأن حامل اللقب، ريال مدريد، سيستهل مشواره بمواجهة ألميريا، يوم الأحد.