فيديو.. سفينة مانشستر يونايتد تغرق في قاع بحر برينتفورد

وكالات / سما /

غرقت سفينة مانشستر يونايتد في قاع بحر برينتفورد بعدما ضربها طوفان الأهداف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء أمس السبت، لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

اليونايتد، الذي استهل موسمه بالخسارة في ميدانه على يد برايتون بهدفين لهدف، دخل مباراة برينتفورد بنية تحقيق أول ثلاث نقاط مع المدرب الجديد، الهولندي إيريك تين هاج، لكنه فشل في تحقيق المطلوب.

ملعب جريفين بارك كان شاهداً على هدف مبكر هز شباك الإسباني ديفيد دي خيا، بخطأ فادح منه، بتوقيع بيليندا دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، ولم تمر سوى ثمان دقائق حتى نجح ماتياس يانسن في تدوين الهدف الثاني.

وبمرور نصف ساعة على لوح النتيجة، ازدادت متعاب اليونايتد باستقبال الهدف الثالث من توقيع بن ميي، وبعد خمس دقائق أخرى، زاد برينتفورد طين الشياطين الحمر بلة بهدف رابع عن طريق بريان مبيومو.

وفي الشوط الثاني، حاول كل فريق الوصول لشباك الآخر، لكن لم يكن هناك أي جديد على لوح النتيجة، ليخسر اليونايتد في نهاية المطاف برباعية بيضاء.

خسارة تجعل اليونايتد في قاع الجدول بلا نقاط، ويحقق برينتفورد الفوز الأول، ويرفع نقاطه للرقم 4 في المركز الثالث بالجدول، بشكل مؤقت.