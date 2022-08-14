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فيديو.. مانشستر سيتي يستعرض عضلاته على بورنموث بانتصار عريض

الأحد 14 أغسطس 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يستعرض عضلاته على بورنموث بانتصار عريض



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً على ضيفه بورنموث برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الاتحاد”، لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدرب بيب جوارديولا الاعتماد على ثلاثية إلكاي جوندوجان ورودري ودي بروين في خط الوسط، مستبعداً النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا للمباراة الثانية على التوالي، ليزيد الغموض حول مستقبله.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بقوة كبيرة، وكاد خلال الربع ساعة الأولى أن يفتتح التسجيل في عدة مناسبات، لكن التوفيق غاب عن إيرلينج هالاند ورفاقه.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عند الدقيقة 19 عن طريق النجم الألماني إلكاي جوندوجان، والذي استغل التمريرة المميزة التي قدمها له زميله الجديد هالاند.

وعزز السيتزنز تقدم فريقه عند الدقيقة 31 بهدف رائع حمل توقيع الدولي البلجيكي كيفين دي بروين. ثم عاد نفس اللاعب وصنع الهدف الثالث لزميله فيل فودين بعد دقيقتين فقط.

وانخفض رتم مانشستر سيتي في الشوط الثاني، لكن هذا لم يمنعه من إضافة الهدف الرابعة عند الدقيقة 79 عن طريق المدافع جيفرسون ليما بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة السادسة، وصعد إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت. في حين تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط فقط، بعد فوزه بالجولة الأولى على أستون فيلا.

#مانشستر سيتي #بورنموث #الدوري الإنجليزي

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