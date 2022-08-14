الهلال الأحمر القطري يطلق حملة تبرعات "وفاء لغزة"

غزة / سما /

أعلن الهلال الأحمر القطري، مساء أمس السبت، عن إطلاق حملة تحت عنوان "وفاء لغزة" بهدف جمع تبرعات بقيمة 10 ملايين ريال (2.74 مليون دولار)، لتنفيذ سلسلة من مشاريع التعافي المبكر لصالح 57896 متضررًا من العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة.

وقال الأمين العام للهلال الأحمر القطري علي بن حسن الحمادي، في تصريح صحفي، إن الهلال الأحمر القطري لم يكن بعيدًا عن صرخات أهل غزة المستنجدة بالعالم، فمد يد الإنسانية لهم بعطاء أهل قطر للتخفيف من جراحهم، وإغاثتهم في هذه الظروف الصعبة، من خلال إطلاق استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين ريال، لتوفير مساعدات إغاثية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والإصحاح والإيواء، ستساهم في إزالة آثار العدوان، وتمكين أبناء القطاع من الصمود، ومساعدتهم على التعافي من هذه المحنة الأليمة.

وبيّن أن مأساة قطاع غزة مستمرة ما بين حروب متكررة وحصار ممتد منذ 15 عامًا، ليتعرض القطاع مؤخرًا لعدوان جديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعه تتجدد آلام الأشقاء الفلسطينيين من أبناء القطاع، الذين أضحوا تحت القصف الجوي المتواصل.

ووفقًا لخطة التدخل الإنساني التي وضعها الهلال الأحمر القطري بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ستنفذ مجموعة من المشاريع المنقذة للأرواح في المجالات الصحية وخدمات الدعم والتأهيل، وحفر الآبار وتركيب شبكات المياه، وترميم وإعادة تأهيل البيوت المتهدمة مع تزوديها بالطاقة الشمسية، وتقديم منح وكفالات نقدية مقطوعة.

وأكد الحمادي التعاون الوثيق بين الهلال الأحمر القطري ونظيره الفلسطيني، وتنفيذه ما يزيد عن 90 مشروعًا مختلفًا منذ افتتاح مكتبه التمثيلي في غزة عام 2008، وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة بقيمة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار أميركي.