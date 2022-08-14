مؤشر القدس يغلق مرتفعا بنسبة 1.20% وسط تداولات قاربت 7 ملايين دولار

القدس المحتلة / سما /

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع المنصرم، عند مستوى 643 نقطة مرتفعاً بما قيمته 7.65 نقطة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه بنسبة 1.20%، ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات كافة القطاعات.

وارتفع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.34%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، وأغلق مؤشر التأمين مرتفعا بنسبة 0.09%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.49% ومؤشر الخدمات بنسبة 1.26%.

من جانب آخر، فقد عقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور، تم خلالها تداول 3,402,223 سهما بقيمة 7,083,029 دولارا نفذت من خـلال 615 عقدا، وتم تداول 28 شركة من أصل 49 شركة مُدرجة حيث شهدت 13 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 10 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة من 07/08/2022-11/08/2022 حوالي 1.4 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 0.876 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة ارتفاع بلغت 62%، فيما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.91% بقيمة حوالي 4.99 مليار دولار.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع، فقد جاءت مطاحن القمح الذهبي في الترتيب الأول بارتفاع نسبته 11.11%، فيما حل بنك فلسطين ثانيا بنسبة 2.83%، وجاء في الترتيب الثالث البنك الإسلامي العربي 2.76%، وحل رابعا شركة فلسطين للاستثمار العقاري 2.7%، وفي الترتيب الخامس جاءت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بارتفاع نسبته 1.79%.

وفيما يتعلق بالشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها، فقد جاءت الوطنية لصناعة الكرتون في الترتيب الأول بنسبة 4.97%، والمستثمرون العرب في الترتيب الثاني بنسبة 4.26%، وجاء في الترتيب الثالث بنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 1.74%، ثم بنك القدس رابعا بنسبة 1.23%، وجاء في الترتيب الخامس شركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" بنسبة بلغت 0.52%.