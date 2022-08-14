فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- مديرة مصلحة السجون ستمثل اليوم امام لجنة تحقيق حول هروب الاسرى من سجن جلبوع
- الدول الموقعة على اتفاقيات "ابراهم" رفضت المشاركة في مؤتمر بالذكرى الثانية لتوقيعها بسبب الانتخابات
- انتخاب ايمن عودة رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
- افتتاحية الصحيفة: العدالة ليعقوب أبو القيعان
- المحامي ابجدور فلدمان: قضية أبو القيعان فشل ذريع للجهاز القضائي
* "يديعوت أحرونوت":
- 19 قتيلا بحوادث طرق خلال أسبوع واحد
- الشبهات حول ترمب: خالف قانون التجسس
- انتخاب ايمن عودة بأغلبية ساحقة لرئاسة القائمة في الانتخابات
* "معاريف":
- ساحة القتل: 19 قتيلا نتيجة حوادث طرق خلال أيام معدودة
- الهدف الذاتي لإسرائيل: التماس للعليا الإسرائيلية لإلزام الحكومة بإجراء استفتاء حول الاتفاق مع لبنان
- مصدر سياسي: الالتماس لصالح لبنان. ومنظمة يمينية تعارض الاتفاق قدمت الالتماس
- المعركة على حياة سلمان رشدي
- زهابا جلؤون المنافسة على رئاسة حزب ميرتس: على بن غبير غسل يديه من دم رابين