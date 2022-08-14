رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- مديرة مصلحة السجون ستمثل اليوم امام لجنة تحقيق حول هروب الاسرى من سجن جلبوع

- الدول الموقعة على اتفاقيات "ابراهم" رفضت المشاركة في مؤتمر بالذكرى الثانية لتوقيعها بسبب الانتخابات

- انتخاب ايمن عودة رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

- افتتاحية الصحيفة: العدالة ليعقوب أبو القيعان

- المحامي ابجدور فلدمان: قضية أبو القيعان فشل ذريع للجهاز القضائي

* "يديعوت أحرونوت":

- 19 قتيلا بحوادث طرق خلال أسبوع واحد

- الشبهات حول ترمب: خالف قانون التجسس

- انتخاب ايمن عودة بأغلبية ساحقة لرئاسة القائمة في الانتخابات

* "معاريف":

- ساحة القتل: 19 قتيلا نتيجة حوادث طرق خلال أيام معدودة

- الهدف الذاتي لإسرائيل: التماس للعليا الإسرائيلية لإلزام الحكومة بإجراء استفتاء حول الاتفاق مع لبنان

- مصدر سياسي: الالتماس لصالح لبنان. ومنظمة يمينية تعارض الاتفاق قدمت الالتماس

- المعركة على حياة سلمان رشدي

- زهابا جلؤون المنافسة على رئاسة حزب ميرتس: على بن غبير غسل يديه من دم رابين