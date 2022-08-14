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إسرائيل تُرسل لضباط سوريين بالأسماء.. أوقفوا دعم “حزب الله” وإلا

الأحد 14 أغسطس 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُرسل لضباط سوريين بالأسماء.. أوقفوا دعم “حزب الله” وإلا



القدس المحتلة / سما /

ألقت إسرائيل منشورا ورقيا بواسطة طائرات مسيرة فوق الأراضي السورية،  تهدد فيها ضابطين في الجيش السوري بسبب دعمهم وتعاونهم مع حزب الله.

وحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر المنشور اللوائين في الجيش السوري إبراهيم خليفة وعلي محمود، من “اتخاذ خطوات قاسية” في حال استمرار تدخل الحزب في ريف القنيطرة.

وجاء في المنشور “الى اللواء ابراهيم خليفة وواللواء علي محمود استمرار نقل الاستخبارات لحزب الله بشكل دائم يدل على مدى خضوعكم لدعم حزب الله على حساب الجيش السوري وعناصره، كل تدخل لحزب الله بشكل مباشر وغير مباشر يسبب بأخذ خطوات قاسية هكذا كان وهكذا سيكون”.

وأصيب مدنيان بجروح جراء اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي قذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح تم نقلهما إلى المشفى.

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