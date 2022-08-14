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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق على محاولة اغتيال سلمان رشدي.. وهذا ما قاله

الأحد 14 أغسطس 2022 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق على محاولة اغتيال سلمان رشدي.. وهذا ما قاله



القدس المحتلة / سما /

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد،  على محاولة اغتيال الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، أمس، في نيويورك.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتبها باللغة الإنجليزية وهي أول تعليق إسرائيلي رسمي على الحادث.

وقال لابيد: “الهجوم على سلمان رشدي اعتداء على حرياتنا وقيمنا”.

واعتبر أن الهجوم “نتيجة عقود من التحريض الذي قاده النظام المتطرف في طهران”.

وأضاف: “بالنيابة عن شعب إسرائيل، نتمنى لرشدي الشفاء العاجل والتام”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.

وقال وايلي إن سلمان رشدي موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.

وأوضح وكيل رشدي أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة، بحسب الوكالة.

وذكرت وكالة “فوكس نيوز”، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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