الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر السبعة الماضية

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن ارتفاعا طرأ على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الأشهر السبعة الماضية الأولى من عام 2022.

وأوضح "الإحصاء" أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 3.56%، بواقع 4.49% في القدس، وبنسبة 3.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.36% في قطاع غزة، خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الشهر الماضي انخفاضا مقداره 0.37%، نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 17.62%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 5.44%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 2.39%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.20%، وأسعار البطاطا بنسبة 6.73%، وأسعار البيض بنسبة 6.65%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.72%، و"البنزين" بنسبة 4.05%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.88%.

وعند مقارنة الأسعار خلال الشهر الماضي مع شهر تموز 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.95%، بواقع 5.74% في القدس، وبنسبة 4.21% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.05% في قطاع غزة.

تراجع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

وحسب البيانات المتوفرة، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.04% خلال شهر تموز الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 17.92%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 12.58%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 5.58%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 3.58%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.17%، وأسعار الخبز بمقدار 2.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 13.12%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.30%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.00%، وأسعار البيض بنسبة 3.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.78%، و"الديزل" بنسبة 2.62%، وأسعار الأرز بنسبة 1.45%.

كما انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 15 شيقلا/ 1 كغم، والثوم 8 شواقل/ 1 كغم، والباذنجان 1 شيقل/ 1 كغم، والبامية 9 شواقل/ 1 كغم، والزهرة والملفوف 3 شواقل/ 1 كغم لكل منهما، والطحين الأبيض– السلام- 111 شيقلا/ 50 كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البطاطا 2 شيقل/ 1 كغم، والموز والليمون 4 شواقل/ 1 كغم لكل منهما، والتين 12 شيقلا/ 1 كغم، وزيت الذرة 29 شيقلا/ 3 لتر، والبيض 13 شيقلا/ 2 كغم، والبنزين "95" 6.99 شيقل/ 1 لتر، والسولار 6.26 شيقل/ 1 لتر.

تراجع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 19.65%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 1.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 9.44%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.29%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.51%، و"البنزين" بنسبة 3.35%، وأسعار اللبن والمنتجات المماثلة بنسبة 3.82%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.96%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.16%، وأسعار الحليب الخام بنسبة 2.00%.

كما انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 14 شيقلا/ 1 كغم، والبصل 3 شواقل/ 1 كغم، والثوم 18 شيقلا/ 1 كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البيض 16 شيقلا/ 2 كغم، والموز 6 شواقل/ 1 كغم، والليمون 5 شواقل/ 1 كغم، والتين 23 شيقلا/ 1 كغم، والبنزين "95" 7.19 شيقل/ 1 لتر، والسولار 6.26 شيقل/ 1 لتر، والبطاطا 3 شواقل/ 1 كغم، واللبن الرايب 12 شيقلا/ 1.5 كغم، والحليب المبستر 3% دسم 6 شواقل/ 1 كغم.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً حاداً نسبته 0.91% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 17.36%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 15.12%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 10.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 9.14%، و"البنزين" بنسبة 5.93%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.36%، وأسعار الخبز بنسبة 8.28%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.46%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.20%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.80%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعا في القدس، لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شواقل/ 1 كغم، والكوسا 8 شواقل/ 1 كغم، والباذنجان 7 شواقل/ 1 كغم، والفلفل الحار 9 شواقل/ 1 كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 6 شواقل/ 1 كغم، والثوم 19 شيقلا/ 1 كغم، والسولار 7.88 شيقل/ 1 لتر، والبنزين "95" 8.29 شيقل/ 1 لتر، والموز 5 شواقل/ 1 كغم، والليمون 6 شواقل/ 1 كغم، والتين 20 شيقلا/ 1 كغم، والخبز 6 شواقل/ 1 كغم، والدجاج 21 شيقلا/ 1 كغم، ولحم الغنم 94 شيقلا/ 1 كغم.