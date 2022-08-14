رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خبر وقوع إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة في كفر قدوم، ومواجهات خلال اقتحام بيت دقو وبدو وأبو ديس.

كما تناولت خطورة الوضع الصحي للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 155.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- مستوطنون يسرقون مستلزمات زراعية في قرية كيسان شرق بيت لحم

- "فتح" تنظم مهرجانا تأبينيا للشهيدين علاونة والشام في جبع

- زوجة الأسير خليل عواودة بعد زيارته: فقد أكثر من نصف وزنه وحالته الصحية خطيرة جدا

- وقفة في جديدة المكر ضد مخطط لمصادرة الأراضي

- باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

- البرلمان المصري يوافق على تغيير حكومي يشمل 13 وزارة

- عرض مسرحية عن حياة الشهيدة راشيل كوري في إيرلندا الشمالية

- الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين

- مصرع مواطن من رفح بصعقة كهربائية وآخر في حادث سير جنوب بيت لحم

"الأيام":

- إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة في كفر قدوم ومواجهات خلال اقتحام بيت دقو وبدو وأبو ديس

- نقل الأسير أحمد مناصرة إلى العزل في سجن "هشيكما"

- اللد: وقفة احتجاجية لمساندة الأسير عواودة أمام مستشفى "آساف هروفيه"

- مسؤول في الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة تهجير الفلسطينيين من المناطق "ج"

- فتى من بيت أمـر يفـقـد إحـدى عينيه بعد إصابته برصاص الاحتلال

- جمعيتان إسرائيليتان: هكذا تم نقل ملكية قطعة أرض إستراتيجية بين القدس الشرقية وأبو ديس سرا إلى أيدي حكومة إسرائيل

- إعادة انتخاب أيمن عودة رئيساً لقائمـة الجبهة الديمقراطية

- إسرائيل تجدد أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر للخارج

- أميركا: سلمان رشدي تحت التنفس الاصطناعي بعد تعرضه للطعن

- إصابة خطيرة في باقة الغربية جراء إطلاق نار

- كيسنجر يحذر: الولايات المتحدة على شفا حرب مع روسيا والصين

- إسرائيل: مصرع 18 شخصاً في حوادث سير خلال أسبوع

"القدس":

- أولياء أمور طلاب «الابراهيمية» يرفضون المنهاج الاسرائيلي المحرف وسيشرعون بخطوات تصعيدية

- اقتحامات واعتقالات واستهداف المزارعين في القطاع

- زوجة الأسير عواودة لـ"القدس": أعضاء جسده لن تعمل كالسابق في حال فك اضرابه

- عام من سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان

- توتر وإطلاق نار في مخيم عين الحلوة

- كيسنجر: الولايات المتحدة على شفا حرب مع روسيا والصين

- مسؤول في الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة تهجير الفلسطينيين من المناطق "ج"

- تقديرات الاحتلال: الهدوء قد يطول في قطاع غزة