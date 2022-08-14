  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الأحد 14 أغسطس 2022 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: زياد إحسان الجعبري من ضاحية بلدية الخليل، وفؤاد عيسى الدغامين، وفضل سعد الرواشدة من بلدة السموع جنوبا، والأسير المحرر معن محمد مطلق أبو جحيشة من بلدة إذنا غربا، عقب أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت منزل الأسير إياد باجس البو من بلدة حلحول شمالا، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

يذكر أن عددا من المستوطنين اعتدوا الليلة الماضية على المواطن عبد الله سويلم (41 عاما) في منطقة خشم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته برضوض وكسور، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

#الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

صحيفة: وفد أمني مصري في تل أبيب وغزة قريباً لبحث هذه الملفات..

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

ميدل إيست آي: كواليس الساعات الأخيرة قبل الهجوم الإسرائيلي على غزة

مشعل ودحلان وكلمةٌ في أدب الخصام.. يا أبا الوليد: ليس من الحكمة نكأ الجراح!!

توتر وإطلاق نار بين عناصر فتح في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الاحد

الأخبار الرئيسية

صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

photo_2022-08-14_01-24-28

عملية القدس: 10 رصاصات في 10 ثوان واستهداف 3 وجهات

البطش يتحدث عن مكاسب الجهاد من المعركة الأخيرة ودور حماس والعلاقة مع إيران

19_2022-637928004179705269-970

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

الاتصالات الفلسطينية