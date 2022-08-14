الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: زياد إحسان الجعبري من ضاحية بلدية الخليل، وفؤاد عيسى الدغامين، وفضل سعد الرواشدة من بلدة السموع جنوبا، والأسير المحرر معن محمد مطلق أبو جحيشة من بلدة إذنا غربا، عقب أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت منزل الأسير إياد باجس البو من بلدة حلحول شمالا، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

يذكر أن عددا من المستوطنين اعتدوا الليلة الماضية على المواطن عبد الله سويلم (41 عاما) في منطقة خشم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته برضوض وكسور، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.