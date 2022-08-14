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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في سلوان

الأحد 14 أغسطس 2022 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في سلوان



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال حاصرت البلدة ومنعت الدخول أو الخروج منها، واقتحمت مجموعة كبيرة من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

وأشارت إلى أن تلك القوات اعتقلت مجموعة كبيرة من المواطنين، وخاصة في صفوف الشبان، وذلك للاشتباه بأن منفذ عملية إطلاق النار في القدس والتي أدت لإصابة 8 مستوطنين، هو من سكان البلدة.

ومن بين المعتقلين المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.

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