صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي وبعد مطاردة استمرت أكثر من 6 ساعات منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بحسب ما أفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد.

ونقل مراسل إذاعة الجيش عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "المشتبه به بتنفيذ العملية سلم نفسه، لكن ليس يقينا لدينا أنه هو المنفذ، حيث يجري الآن التحقيق معه والتأكد فيما إذا كان هو من يقف خلف الهجوم المسلح".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن منفذ العملية إطلاق النار في القدس يبلغ من العمر 28 عاما، وزعمت أنه سلم نفسه للشرطة الإسرائيلية، علما أن أسرته معتقلة منذ ساعات الفجر.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن منفذ عملية إطلاق النار في القدس يدعى أمير صيداوي، وهو مقدسي ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد سلم نفسه، حيث عثر على السلاح المستخدم بالعملية في مركبة وصل بها إلى مركز للشرطة لتسليم نفسه بعد اعتقال عائلته.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية المسلحة في القدس التي أسفرت عن إصابة 9 مستوطنين، حيث باركت فصائل فلسطينية العملية دون أن تتبناها، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.