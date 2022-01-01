أول تعليق من حماس على عملية القدس

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، فجر اليوم على عملية اطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس ، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين 3 من بينهم في حالة خطيرة جداً.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس " ان عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الإحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك .

وأضاف 'هذه العملية البطولية والنوعية تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، و أنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الإحتلال وإلحاق الهزيمة به .

وتابع "إن إجراءات الإحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير ادوات المقاومة .