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أول تعليق من حماس على عملية القدس

الأحد 14 أغسطس 2022 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على عملية القدس



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، فجر اليوم على عملية اطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس ، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين 3 من بينهم في حالة خطيرة جداً.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس " ان عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الإحتلال والمستوطنين الصهاينة  وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك .

وأضاف 'هذه العملية البطولية والنوعية تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، و أنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الإحتلال وإلحاق الهزيمة به .

وتابع "إن إجراءات الإحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم  ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير ادوات المقاومة .

#القدس #عملية القدس

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