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بالفيديو: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

الأحد 14 أغسطس 2022 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس



القدس المحتلة/سما/

اعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن إصابة عدد من المستوطنين بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بإصابة 9 إسرائيليين من بينهم 3 في حالة خطرة جداً في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة" ، وانسحاب المنفذ من موقع العملية.

وأوضحت أن العملية وقعت في الشارع الواقع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، مؤكدة في السياق أن مدينة القدس تشهد استنفارا أمني إسرائيليا.

وصرحت بأن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان باتجاه بلدة سلوان وأن الشرطة الإسرائيلية تلاحقه.

وقالت القناة 12 العبرية " أن منفذ إطلاق النار في القدس استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع معاليه هشالوم.

من جهته، قال المتحدث باسم نقابة الإنقاذ يوناتان أوزياهو إن الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ تقدم مساعدات طبية لثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد.

وفي السياق قال المتحدث نجمة داود الحمراء زكي هيلر: "ان عملية إطلاق النار حدثت في مكانين بالبلدة القديمة بالقدس، المكان الأول : إطلاق نار على حافلة في أحد شوارع معاليه هاشلوم بالبلدة القديمة.


وأضاف " المكان الثاني بالقرب من شارع معاليه شيزخ عند مدخل موقف السيارات في منطقة قبر الملك داوود.

وذكرت القناة 7 العبرية أن "الشرطة الإسرائيلية قررت منع خروج المستوطنين المتواجدين بحائط البراق بالقدس، في أعقاب عملية إطلاق النار".

وقالت القناة 12 العبرية: أن مروحيات تشارك في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في القدس. 

وفي السياق تم استدعاء  قوات اليمام ووحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود من أجل عملية المطاردة الجارية في مدينة القدس والتي يشرف عليها قائد شرطة الاحتلال وقائد حرس الحدود.


يتبع..

#القدس #عملية القدس

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