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طفل يفقد عينه اليمنى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل

الأحد 14 أغسطس 2022 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طفل يفقد عينه اليمنى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل



الخليل/سما/

فقد الطفل زياد محمد أبو عياش (15 عامًا) من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، عينه اليمنى بالكامل إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي.

وأجريت للطفل أبو عياش عملية جراحية، اليوم السبت، في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل بعد أن أدت الرصاصة إلى تهتك في الشبكية.

وكان أبو عياش قد أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالبرج العسكري عند مدخل بلدته بيت أمر، صوب المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة منددة بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقال والد الطفل في منشور له: "لم تنجح محاولات إنقاذ عين عيني زياد، وأسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يحفظ له عينه اليسرى ويوفقه في حياته ويعوضه خيرًا مما فقد".

#الخليل

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