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وقفة في جديدة المكر احتجاجاً على "مخطط طنطور"

الأحد 14 أغسطس 2022 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في جديدة المكر احتجاجاً على "مخطط طنطور"



عكا/سما/

 شارك العشرات من أهالي الجديدة-المكر في أراضي الـ 48، اليوم السبت، في وقفة احتجاجًا على "مخطط طنطور" الذي يهدد بالاستيلاء على أراضيهم.

ويهدف "مخطط طنطور" إلى الاستيلاء على أراضي خاصة من أجل إقامة مدينة حديثة إلى جانب البلدة تضم أكثر من 5000 وحدة سكنيّة، وإقامة منطقة صناعية بمساحة 800 دونم.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "طنطور خط أحمر" و"لن نسمح بمصادرة أراضينا"، و"نرفض مكب النفايات" وشعارات أخرى تعبّر عن رفضهم للمخطط.

كما دعا المشاركون أهالي الشمال والجليل في أراضي الـ 48 الى التصدّي لهذا المخطط، معربين عن تخوفهم من تكرار نكبة عام 1948 مرة أخرى عبر مخططات التهجير القسري.

وقال الناشط مالك شنّاوي لـ "وفا": سنتصدى بكل ما اوتينا من قوة لهذا المخطط ونرفض مروره لأنه يهدد بخلق نكبة شعب مرة أخرى ونحن لا نريد ذلك جملة وتفصيلا".

#جديدة المكر #مخطط طنطور

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