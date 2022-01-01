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قيادي بحماس: الضفة الغربية تغلي بركانًا سينفجر في وجه الاحتلال

السبت 13 أغسطس 2022 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: الضفة الغربية تغلي بركانًا سينفجر في وجه الاحتلال



غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الضفة  الغربية على موعد مع مواجهة ضارية وموجات متلاحقة من المواجهة مع العدو.

وأكد أن الضفة الغربية تغلي بركانًا سينفجر في وجه الاحتلال، مبينا أن خيار المقاومة وحمل السلاح هو الخيار الوحيد للتخلص من الاحتلال. 

وشدد على أن قوات الاحتلال لا تستطيع تغطية ربع الضفة الغربية بسبب انشغالها بالشمال والجنوب، مضيفا " يجب على كل المناطق أن تنهض لتكمل مع غزة مشوار التحرير المرتقب". 

وأوضح مرداوي أن المواجهة الأخيرة في غزة لم تكسر المقاومة بل ازدادت صلابة وقوة، مشيرا إلى أن المقاومة هي التي تحدد إيقاع المواجهة مع العدو.  وفيما يتعلق بدور السلطة فيما يحدث في الضفة الغربية، لفت مرداوي إلى أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر من السلطة شيئًا، ويملك الإرادة للتحرير والمقاومة. 

#حماس #غزة #محمود مرداوي #الضفة الغربية

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