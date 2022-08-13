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فيديو: رد فعل رونالدو بعد تلقي مانشستر يونايتد هدفين سريعين

السبت 13 أغسطس 2022 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رد فعل رونالدو بعد تلقي مانشستر يونايتد هدفين سريعين



لندن/سما/

رصد مقطع فيديو نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحفز زملاءه بعد استقبال شباكهم هدفين في أول ربع ساعة من المباراة أمام برينتفورد.


وأنهى "مان يونايتد" الشوط الأول ضد برينتفورد، اليوم السبت، منهزما برباعية نظيفة. وجاءت الأهداف الأربعة في أقل من 25 دقيقة (د10 و18 و30 و35).

وبعد الهدف الثاني، الذي سجل في الدقيقة 18 بأقدام ماثياس يانسين، ظهر "الدون" وهو يحاول بخبرته رفع معنويات زملائه وتحفيزهم لتسجيل هدف واحد على الأقل.

وفشلت جهود النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، حيث بدا فريق "الشياطين الحمر"، اليوم السبت، عاجزا عن العودة في المباراة.


يذكر أن مانشستر يونايتد خسر في الجولة الأولى على ملعبه أولد ترافورد، أمام برايتون بنتيجة هدفين مقابل واحد.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد

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