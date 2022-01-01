لبنان تكشف هوية منفذ الهجوم على الكاتب سليمان رشدي...

وكالات / سما/

كشفت السلطات اللبنانية، السبت، "أن الشخص المعتدي على المؤلف سلمان رشدي، يدعى هادي مطر، وهو لبناني الأصل من بلدة يارون الجنوبية".

وأضافت السلطات اللبنانية، أن هادي مطر لبناني من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتواصل مع بيروت للحصول على بيانات المشتبه به بالهجوم على سلمان رشدي.

وأدان البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي، أثناء تواجده على مسرح بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان: "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدى"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "عمل عنف مروع"، مضيفا:" إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تصلي من أجل شفائه العاجل".

وكشف وكيل الروائي سلمان رشدي الذي تعرَّض للطعن في الرقبة والبطن على المسرح خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية أمس الجمعة، تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة عاجلة.

الحالة الصحية لسلمان

وأكد أندرو ويلي، في بيان مكتوب: "الأنباء ليست جيدة، ومن المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه.. أعصاب يديه انقطعت وتعرض كبدُه للطعن وتضرر".

وأضاف، أن رشدي الآن تحت جهاز التنفس الصناعي، ولا يستطيع التحدث.

وخضع الكاتب البريطاني سلمان رشدي لجراحة طارئة أمس الجمعة إثر تعرضه للطعن.

وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني أصدر فتوى بهدر دماء رشدي عام 1989 بسبب روايته ”الآيات الشيطانية“.

وفور تعرضه لهجوم على منصة مركز ثقافي في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، نُقل رشدي بمروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله أندرو ويلي على تويتر، واعدًا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحي للروائي البالغ 75 عامًا والذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدة.

الهجوم على سلمان رشدي

وقال كارل ليفان، وهو أستاذ علوم سياسية كان موجودًا في القاعة، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: إن رجلًا هرَع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسًا و“طعنه بعنف مرّات عدة“. وروى الشاهد أنّ المهاجم ”حاول قتل سلمان رشدي“.

وأعلنت شرطة نيويورك في بيان أن رشدي تعرض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة الجمعة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه ومؤكدة توقيف المشتبه به.

وجاء في بيان للشرطة أن نحو الساعة 11،00 (15،00 ت ج) ”هرع مشتبه به إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره.. تعرّض رشدي للطعن في العنق ونقل بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة.. ولا معلومات حتى الآن حول وضعه“.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك الديموقراطية كاثي هوتشل: إن رشدي على قيد الحياة ووصفته بأنه ”فرد أمضى عقودا يواجه السلطة بالحقيقة“.

وتابعت "ندين كل أشكال العنف، ونريد أن يشعر الناس أنهم أحرار في قول الحقيقة وكتابتها".

وقام عنصر مكلف ضبط أمن المحاضرة باعتقال المشتبه به، فيما تعرّض محاور رشدي لإصابة في الرأس.