النيابة العامة تنهي تحقيقاتها في واقعة مقتل مواطن شرق مدينة غزة

غزة/سما/

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه/صدام كمال موسى (19 عام)، من شرق حي الزيتون.

وكانت النيابة العامة تلقّت بلاغاً بوصول المجني عليه إلى مستشفى الشفاء مصاباً بعيارٍ ناريّ ظهر أمس الجمعة، الموافق 12 آب/أغسطس 2022م، وقد أُعلِن عن وفاته بعد وقت قصير من دخوله للمستشفى، وفور وصول البلاغ باشرت نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولى تحقيقاتها، وذلك من خلال قيامها بمعاينة مسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

كما قامت النيابة العامة بتكليف الإدارة العامة للأدلة الجنائية برفع إحداثيات مكان الواقعة، وكذلك تكليف المباحث العامة بالبحث والتحري حول الواقعة،

ومن ثم باشرت إجراءات استجواب المشتبه به في واقعة القتل، وكذلك الأشخاص المشاركين في الواقعة، وأسندت إليهم التهم الملائمة، قبل أن تأمر بتوقيفهم أمام المحكمة المختصة حسب الأصول.

وشددت النيابة العامة على أنها ستظل حصناً منيعاً، وضارباً بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الدم وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني.