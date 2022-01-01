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الاحتلال يحول الأسير أحمد مناصرة إلى قسم العزل في سجن "عسقلان"

السبت 13 أغسطس 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول الأسير أحمد مناصرة إلى قسم العزل في سجن "عسقلان"



القدس المحتلة/سما/

أفاد طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، اليوم السبت، أن سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي حولت الأسير أحمد مناصرة من سجن "إيشل" إلى سجن "عسقلان، في قسم العزل.

وأوضح طاقم الدفاع عن مناصرة في بيان وصل "فلسطين الآن"، أن يوم الثلاثاء القادم ستعقد جلسة في المحكمة المركزية في بئر السبع في طلب سلطة السجون الإسرائيلية تمديد العزل الانفرادي بحق الأسير مناصرة.

وأضاف البيان، "قام طاقم الدفاع بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف "إرهاب" وعلى قرار رفض لجنة الثلث الإفراج عن مناصرة، ونحن في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف. ".


وأشار طاقم الدفاع عن الأسير، إلى أن "مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيرا توجهت إلى رئيس الدولة بطلب عفو عن الشبل مناصرة والإفراج عنه بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل السجون الإسرائيلية."

#سجن عسقلان

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