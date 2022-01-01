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وفد من الاتحاد الأوروبي يزور قطاع غزة الثلاثاء المقبل

السبت 13 أغسطس 2022 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور قطاع غزة الثلاثاء المقبل



غزة/سما/

كشف  المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، اليوم السبت، عن تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عثمان في حديثٍ لإذاعة صوت "فلسطين": "إنّ زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة ستكون جزءاً من المتابعة التي يقوم بها الاتحاد عبر السفراء والقناصل في كل المناطق".

وأضاف: "أنّ الزيارة تأتي لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير وما كان له من تبعات كبيرة على واقع السكان في غزة، والآثار والخسائر البشرية والمادية التي أحدثها".


وأشار إلى انه سيتم على هامش الزيارة أيضاً توقيع إتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " للعام 2022.

واختتم عثمان حديثه بالقول: "إنّ الوفد سيقوم أيضاً بزيارة لبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد وكذلك العائلات التي تضررت منازلها والمباني التي تم استهدافها خلال العدوان الأخير".

#الاتحاد الاوروبي #قطاع غزة

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