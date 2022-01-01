أنشيلوتي يعلن موعد اعتزاله

وكالات/سما/

حدد مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، موعد اعتزاله بشكل نهائي، وذلك بعد أيام قليلة من قيادته الفريق الملكي للتتويج بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "Messaggero" الإيطالية قبل مباراة ريال مدريد وألميريا المقررة غدا الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إنه سينهي مسيرته التدريبية مع نهاية مشواره مع ريال مدريد.

ويرى أنشيلوتي أن ميلان وريال مدريد هما أكثر ناديين ارتبط بهما في مسيرته التدريبية، بقوله: "لو تحدثنا عن الألقاب فإن ميلان وريال مدريد هما أكثر فريقين ارتبطت بهما، جيل ريال مدريد الحالي هو الأعلى فنيا، فريق كبير بمجموعة من اللاعبين المتواضعين".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي، البالغ من العمر 63 عاما مع ريال مدريد في يونيو 2024، ما يعني أنه سيعتزل بعد عامين، ما لم يجدد عقده، أو يغير رأيه بتدريب ناد آخر.

ويمتلك أنشيلوتي سجلا حافلا على مدار مسيرة تدريبية بدأت من 1995 مع فريق ريجينيا الإيطالي وحتى العام الحالي، قاد خلالها فرق بارما، ويوفنتوس، وميلان، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، ونابولي، وإيفرتون، قبل أن يعود لتدريب الريال في ولاية ثانية في الصيف الماضي.

ورشح المدرب الإيطالي مع والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022.

ويعتبر أنشيلوتي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد الريال للفوز بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم المنصرم إضافة لتتويجه مع الفريق الملكي بكأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

ويعد أنشيلوتي أول مدرب يتوج بلقب السوبر الأوروبي أربع مرات بواقع لقبين مع ميلان ومثلهما مع الريال، كما أن الإيطالي هو أول مدرب في التاريخ يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، مرتين مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد، وهو المدرب الوحيد الذي حصد ألقاب الدوري في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا)، كما أنه فاز بكأس العالم للأندية مرتين، مع كل من ميلان وريال مدريد.