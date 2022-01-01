وزيرة الصحة: مستشفيات الضفة مفتوحة أمام جرحى قطاع غزة

رام الله/سما/

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت، "إن المستشفيات في الضفة الغربية مفتوحة لاستقبال أي جرحى قطاع غزة لأنهم أبناء شعبنا، ونستقبلهم بكل الحب لتحملهم الظلم الغاشم للاحتلال الإسرائيلي

وأضافت الكيلة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية “تواصلنا مع أهلنا في غزة وطالبنا الاحتياجات التي أوصلناها إلى المخازن ونزود مخازن الصحة بغزة دائما بنسبة 40 في المئة، مما لدينا من أدوية وغيرها، وأرسلنا إضافي للطوارئ نتيجة الحالة التي عاشها القطاع بسبب الحرب”.

وتابعت: “تم تزويد مخازن الوزارة في قطاع غزة، بكافة احتياجاتها، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع”.

والخميس الماضي، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها “أرسلت أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة، بهدف تعزيز المنظومة الصحية في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال على القطاع”.

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة، إلى أن شحنة أدوية وأدوات ومستلزمات طبية، تم إرسالها، اليوم الخميس، من مستودعات الوزارة المركزية بنابلس إلى مستودعات “الوزارة” في القطاع.

وأوضحت أن شحنة بقيمة 2 مليون شيكل، وصلت مستودعات الوزارة في قطاع غزة، تحتوي على أدوية طوارئ وأدوات جراحية للإسعاف، ومواد لعمليات العظام ومحاليل وريدية وأدوية تخدير.

ونوهت، إلى أن الشحنة المُرسلة تأتي كحالة طارئة إلى غزة بهدف سد الاحتياجات اللازمة في علاج أبناء الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير..

وشددت وزيرة الصحة، على أن “الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تواصل دائم للاطمئنان على صحة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير كل ما يلزم من مستلزمات علاج ورعاية لهم، تأكيدًا على وحدة الجغرافيا والواجب الوطني”.