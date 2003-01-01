الاحتلال يُجدد قرار منع الشيخ رائد صلاح من السفر

القدس المحتلة/سما/

جدّد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرار منع رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، من السفر خارج البلاد بذريعة "أسباب أمنية".



وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت" أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد تجدد أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد حتى تاريخ 13 أيلول/ سبتمبر قابلة للتمديد.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح هو رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، ومُنع عدة مرات في السابق من السفر خارج البلاد، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، وقضى أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ"ملف الثوابت".