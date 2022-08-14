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إلغاء نحو 65 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "ميري"

السبت 13 أغسطس 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء نحو 65 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "ميري"



طوكيو/سما/

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري".

ووفقا للهيئة، عانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة. كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناغاوا وتشيبا وإيباراكي.

وطلبت السلطات اليابانية في وقت سابق من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لليابان في وقت لاحق اليوم السبت، وستكون محافظة شيزوكا أول من يتعرض للضرب.

ووفقا لخدمات الطقس اليابانية، هطل بالفعل أكثر من 200 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 300 ملم بحلول صباح يوم غد الأحد.

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#اليابان #اعصار

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