الأشغال بغزة تكشف عن الخسائر الأولية في قطاع الإسكان نتيجة للعدوان الأخير

غزة/سما/

قال مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال محمد عبود، إن قيمة الخسائر الأولية في قطاع الإسكان نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغت 3 مليون دولار، وهي إحصائية أولية قابلة للزيادة.

وأضاف محمد عبود في حديث لإذاعة "الأقصى": "لم ننتهِ من حصر الأضرار بشكل كامل، هناك قرابة 100 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، وهناك قرابة الـ 2000 وحدة سكنية مدمرة بشكل جزئي".

وتوقع الانتهاء من عملية الحصر لأعداد الوحدات السكنية المتضررة نتيجةً للعدوان الإسرائيلي الأخير نهاية الأسبوع الجاري، مضيفًا: "وبعد ذلك سنقوم بنشر الإحصائية النهائية".



وأعرب مدير عام الإعمار بوزارة الأشغال في غزة، عن شكر الوزارة لدولة قطر على كل إسهاماتها في ملف إعادة الإعمار.

كما نشرت وزارة الأشغال، إجمالي الاحصائية التراكمية للعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنّ "إجمالي الهدم الكلي من الوحدات السكنية بلغ 22 وحدة سكنية، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية غير صالح للسكن 77 وحدة سكنية، وإجمالي الاضرار الجزئية الصالح للسكن بلغ 1.908 وحدة سكنية".





