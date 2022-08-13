إصابة خطيرة بإطلاق نار في باقة الغربية

الداخل المحتل/سما/

أصيب شخص في الخمسينات من عمره، في جريمة إطلاق نار وقعت اليوم، السبت، في مدينة باقة الغربية.

وعُلم أن الجريمة وقعت في شارع "وادي الخروب" قرب مدخل باقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن المصاب يعاني من حالة "خطيرة" لكنها مستقرة، من جراء إصابته بعيار ناري في ظهره.

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.



وفي حزيران/ يونيو الماضي، شهدت مدينة باقة الغربية مقتل نادر مقالدة، في جريمة إطلاق نار وقعت بجوار أحد المقاهي الواقعة في شارع القدس الرئيسي جنوبي المدينة.

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، حيث سجلت في الأسابيع الماضية، جرائم قتل وإطلاق نار في عدة بلدات في المجتمع العربي بينها اللد والطيرة وكفركنا ورهط والناصرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام 2022 الجاري، لتبلغ 64 قتيلا، من بينهم 7 نساء عربيات كانت آخرهم المربية رباب أبو صيام (30 عاما) التي قتلت في ساحة منزلها في اللد.