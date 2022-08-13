إعادة انتخاب أيمن عودة رئيساً لقائمة الجبهة الديمقراطية

الداخل المحتل/سما/

أُعيد اليوم السبت، انتخاب عضو الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة رئيسًا لقائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ستخوض انتخابات الكنيست المقبلة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

ولم يُعلن عن عدد الأصوات التي حصل عليها عودة مقابل منافسه وئام شبيطة. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية

واكتفت الجبهة بالقول إن عودة حصل على غالبية الأصوات في مؤتمر المجلس الانتخابي للجبهة الذي انطلقت أعماله في شفاعمرو اليوم بحضور المئات من نشطاء وأعضاء كنيست من حزب الجبهة.

وجرت عملية التصويت بطريقة الكترونية.