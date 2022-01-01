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رأفت يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه حقوق شعبنا

السبت 13 أغسطس 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت، على المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية التي يجب أن يقوم بها المجتمع الدولي تجاه شعبنا وحقوقه المكفولة بالقوانين والقرارات الأممية.

وقال في تصريح له، اليوم السبت:" للأسف الشديد وبالرغم من كل القرارات الاممية التي تؤكد الحقوق الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري إلا أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات تجاه إسرائيل لإلزامها بتنفيذ هذه القرارات وبل ويتبع سياسة الكيل بمكيالين".

وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف جدية وفاعلة لمواجهة آلة الحرب والجرائم الإسرائيلية بما فيها الاستيطان وهدم المنازل والمدارس والاقتحامات وحصار قطاع غزة الظالم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2334 الذي أكد بوضوح على عدم شرعية الاستيطان ويجب وقفه وإنهائه.

ولفت في نهاية تصريحه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بجميع إداراتها بما فيها الإدارة الحالية توفر الغطاء اللازم لحماية دولة الاحتلال بما في ذلك في المؤسسات الدولية، فيما حيا مواقف كل من الصين الشعبية وروسيا الاتحادية الداعمة لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

#صالح رأفت #المجتمع الدولي #الاحتلال

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